W Szwecji liderka socjaldemokratów Magdalena Andersson nie zdołała zjednoczyć partii bloku centrolewicowego w celu utworzenia rządu. Po spotkaniu z przewodniczącym parlamentu Andreasem Norlénem oświadczyła, że obecnie nie ma podstaw do utworzenia gabinetu, który mógłby zostać zaakceptowany przez parlament, informuje The Local Sweden.

Różnice dotyczące składu rządu

Według Andersson w negocjacjach nastąpił pewien postęp, jednak stanowiska stron w sprawie utworzenia rządu pozostają nie do pogodzenia. Główną przeszkodą jest żądanie Partii Lewicy, aby otrzymać miejsce w gabinecie kierowanym przez socjaldemokratów w zamian za poparcie takiego rządu.

Jednocześnie Partia Centrum odmawia współpracy z każdym rządem, w którego skład wejdzie Partia Lewicy.

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Druga próba negocjacji

Od wyborów minął miesiąc. Andersson otrzymała pierwszy mandat do zbadania możliwości utworzenia rządu 18 września, lecz 28 września zwróciła go przewodniczącemu parlamentu. Stało się to po tym, jak Partia Lewicy zagłosowała na kandydata Partii Umiarkowanej Andreasa Norléna na stanowisko przewodniczącego parlamentu.

2 października Norlén po raz drugi powierzył Andersson zbadanie możliwości utworzenia rządu. Poprosiła ona o dodatkowe 24 godziny na kontynuowanie konsultacji, a 13 października przedstawiła przewodniczącemu parlamentu rezultat negocjacji.

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