В Швеции лидер социал-демократов Магдалена Андерссон не смогла объединить партии левоцентристского блока для формирования правительства. После встречи со спикером парламента Андреасом Норленом она заявила, что сейчас нет оснований для создания кабинета, который мог бы быть приемлем для парламента, сообщает The Local Sweden.

Разногласия по составу правительства

По словам Андерссон, в переговорах был определенный прогресс, однако позиции сторон по формированию правительства остаются несовместимыми. Главным препятствием является требование Левой партии получить место в кабинете, возглавляемом социал-демократами, в обмен на поддержку такого правительства.

В то же время Партия центра отказывается сотрудничать с любым правительством, в состав которого войдет Левая партия.

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Вторая попытка переговоров

С момента выборов прошел месяц. Первый мандат на изучение возможностей формирования правительства Андерссон получила 18 сентября, однако 28 сентября вернула его спикеру парламента. Это произошло после того, как Левая партия проголосовала за кандидата Умеренной партии Андреаса Норлена на должность спикера.

2 октября Норлен во второй раз поручил Андерссон изучить возможность формирования правительства. Она попросила дополнительные 24 часа для продолжения консультаций, а 13 октября представила спикеру результат переговоров.

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