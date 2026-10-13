У Швеції лідерка соціал-демократів Магдалена Андерссон не змогла об’єднати партії лівоцентристського блоку для формування уряду. Після зустрічі зі спікером парламенту Андреасом Норленом вона заявила, що наразі немає підстав для створення кабінету, який міг би бути прийнятним для парламенту, повідомляє The Local Sweden.

Розбіжності щодо складу уряду

За словами Андерссон, у переговорах був певний прогрес, однак позиції сторін щодо формування уряду залишаються несумісними. Основною перешкодою є вимога Лівої партії отримати місце в кабінеті, очолюваному соціал-демократами, в обмін на підтримку такого уряду.

Водночас Центристська партія відмовляється співпрацювати з будь-яким урядом, до складу якого входитиме Ліва партія.

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Друга спроба переговорів

Від виборів минув місяць. Перший мандат на вивчення можливостей для формування уряду Андерссон отримала 18 вересня, але 28 вересня повернула його спікеру парламенту. Це сталося після того, як Ліва партія проголосувала за кандидата Поміркованої партії Андреаса Норлена на посаду спікера.

2 жовтня Норлен вдруге доручив Андерссон вивчити можливість формування уряду. Вона попросила додаткові 24 години для продовження консультацій, а 13 жовтня представила спікеру результат переговорів.

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