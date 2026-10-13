Видео: Трамп опроверг информацию о прекращении обмена разведданными с Украиной

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что Вашингтон якобы приостановил передачу разведывательных данных Украине.

Общаясь с журналистами 13 октября, американский лидер подчеркнул, что США продолжают оказывать разведывательную помощь украинской стороне. В то же время он отметил, что Вашингтон стремится к скорейшему завершению военного конфликта, а потому ведет диалог как с Украиной, так и с «РФ», чтобы помочь сторонам найти окончательное политическое решение для прекращения войны.

По словам Трампа, и Владимир Зеленский, и Владимир Путин стремятся к прекращению боевых действий, однако нуждаются в содействии в достижении соответствующих договоренностей.

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Источник: заявление президента США Дональда Трампа во время общения с журналистами.

Напомним, США угрожают оставить Украину без разведданных из-за ударов по российским НПЗ.

Пока Украина продолжает получать разведывательную информацию от Соединённых Штатов. Об этом 13 октября сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

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