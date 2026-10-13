Трамп выразил сожаление по поводу убитых иранских лидеров

Президент США Дональд Трамп заявил о трудностях в налаживании переговорного контакта с официальными представителями Ирана в связи с ликвидацией значительной части руководства страны в ходе военной кампании США и Израиля.

Собеседник американского издания Roll Call цитирует замечание Трампа о том, что союзники, вероятно, «зашли слишком далеко» в ликвидации иранских лидеров, из-за чего в Вашингтоне не понимают, с кем непосредственно вести дальнейшие переговоры. Американский президент также добавил, что должность чиновников такого уровня в Иране стала чрезвычайно опасной.

Источник: Roll Call.

Известно, что в течение первых недель военной кампании против Ирана в результате ударов США и Израиля был уничтожен верховный лидер аятолла Али Хаменеи, преемником которого стал его сын Моджтаба Хаменеи. При этом пост президента Ирана продолжает занимать Масуд Пезешкиан, хотя ключевые решения по управлению государством, согласно иранской конституции, остаются за верховным лидером. Али Лариджани, секретарь Высшего совета национальной безопасности, убит в марте 2026 года вместе с сыном. Лариджани считался более прагматичным или умеренным технократом по сравнению с радикальными генералами Корпуса стражей исламской революции (КСИР),

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