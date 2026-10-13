Трамп пошкодував за перебитими іранськими лідерами

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Президент США Дональд Трамп заявив про труднощі у встановленні переговорного контакту з офіційними представниками Ірану через ліквідацію значної частини керівництва країни у ході військової кампанії США та Ізраїлю.

Співрозмовник американського видання Roll Call цитує зауваження Трампа про те, що союзники, імовірно, «зайшли занадто далеко» у ліквідації іранських лідерів, через що у Вашингтоні не розуміють, з ким безпосередньо вести подальші перемовини. Американський президент також додав, що посада посадовців такого рівня в Ірані стала надзвичайно небезпечною.

Джерело: Roll Call.

Відомо, що протягом перших тижнів воєнної кампанії проти Ірану внаслідок ударів США та Ізраїлю було знищено верховного лідера аятолу Алі Хаменеї, наступником якого став його син Моджтаба Хаменеї. При цьому посаду президента Ірану продовжує обіймати Масуд Пезешкіан, хоча ключові рішення щодо управління державою за іранською конституцією залишаються за верховним лідером. Алі Ларіджані, секретар Вищої ради національної безпеки, вбитий у березні 2026 року разом із сином. Ларіджані вважався більш прагматичним або поміркованим технократом порівняно з радикальними генералами Корпусу вартових ісламської революції (КСІР),

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