В Каире, Египет, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что Восточное Средиземноморье стало регионом с наибольшим количеством атак на медицинские учреждения, медработников и пациентов. Об этом он сказал во время 73-й сессии Регионального комитета ВОЗ для Восточного Средиземноморья, сообщает Anadolu Agency.

Защита медицинских учреждений

По словам главы ВОЗ, больницы, машины скорой помощи и медицинские работники защищены международным гуманитарным правом и не должны становиться целями. Он отметил работу команд организации в Газе, Судане, Йемене, Ливане и Афганистане, которые работают при значительном личном риске.

Тедрос Аданом Гебрейесус также призвал прекратить региональные конфликты, подчеркнув, что мир — лучшее лекарство.

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Нехватка финансирования

Помимо атак, систему здравоохранения региона, по его словам, ослабляют внезапные и значительные сокращения финансирования. Они уже затронули почти 2 тысячи медицинских учреждений. Глава ВОЗ призвал государства больше инвестировать в собственное здравоохранение, чтобы уменьшить зависимость от международной помощи.

Он сообщил, что ВОЗ привлекла 95% ресурсов, необходимых на текущий двухлетний бюджетный период. Организация сократила бюджет и штат, в частности вдвое уменьшила число помощников генерального директора и почти наполовину — директоров. По словам Тедроса Аданома Гебрейесуса, резервы ВОЗ вдвое больше, чем в начале его каденции, а бюджет больше на 23%.

После мандата государств-членов, предоставленного в мае на Всемирной ассамблее здравоохранения, была создана рабочая группа по реформированию глобальной архитектуры здравоохранения. По словам генерального директора ВОЗ, она должна представить отчет позднее в этом году.

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