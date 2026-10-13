在埃及开罗，世界卫生组织总干事谭德塞·阿达诺姆·格布雷耶苏斯表示，东地中海地区已成为医疗机构、医护人员和患者遭受袭击数量最多的地区。他在世卫组织东地中海区域委员会第73届会议期间作出上述表示，阿纳多卢通讯社报道。

保护医疗机构

世卫组织负责人表示，医院、救护车和医护人员受到国际人道法保护，不应成为攻击目标。他提到该组织在加沙、苏丹、也门、黎巴嫩和阿富汗的团队所开展的工作，这些团队在面临重大个人风险的情况下工作。

谭德塞·阿达诺姆·格布雷耶苏斯还呼吁结束地区冲突，并强调和平是最好的良药。

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资金不足

他说，除袭击外，突然而大幅的资金削减也在削弱该地区的卫生系统。这些削减已影响近2,000家医疗机构。世卫组织负责人呼吁各国加大对本国医疗卫生的投资，以减少对国际援助的依赖。

他表示，世卫组织已筹集到当前两年预算期所需资源的95%。该组织削减了预算和人员，其中助理总干事人数减半，主任人数减少近一半。谭德塞·阿达诺姆·格布雷耶苏斯表示，世卫组织的储备金是其任期开始时的两倍，预算则增加了23%。

在成员国今年5月于世界卫生大会授予授权后，一个旨在改革全球卫生架构的工作组已经成立。世卫组织总干事表示，该工作组应在今年晚些时候提交报告。

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