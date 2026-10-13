W Kairze w Egipcie dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus oświadczył, że Region Wschodniego Śródziemnomorza stał się regionem z największą liczbą ataków na placówki medyczne, pracowników ochrony zdrowia i pacjentów. Powiedział o tym podczas 73. sesji Komitetu Regionalnego WHO dla Wschodniego Śródziemnomorza, informuje Anadolu Agency.

Ochrona placówek medycznych

Według szefa WHO szpitale, karetki pogotowia i pracownicy ochrony zdrowia są chronieni międzynarodowym prawem humanitarnym i nie mogą stawać się celami. Zaznaczył pracę zespołów organizacji w Gazie, Sudanie, Jemenie, Libanie i Afganistanie, które działają przy znacznym ryzyku osobistym.

Tedros Adhanom Ghebreyesus wezwał również do zakończenia konfliktów regionalnych, podkreślając, że pokój jest najlepszym lekarstwem.

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Niedobór finansowania

Jak powiedział, oprócz ataków system opieki zdrowotnej w regionie osłabiają nagłe i znaczne cięcia finansowania. Dotknęły one już blisko 2 tys. placówek medycznych. Szef WHO wezwał państwa do większego inwestowania we własną ochronę zdrowia, aby zmniejszyć zależność od pomocy międzynarodowej.

Poinformował, że WHO pozyskała 95% zasobów potrzebnych na obecny dwuletni okres budżetowy. Organizacja zmniejszyła budżet i zatrudnienie, w tym o połowę liczbę zastępców dyrektora generalnego oraz niemal o połowę liczbę dyrektorów. Według Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa rezerwy WHO są dwukrotnie większe niż na początku jego kadencji, a budżet jest większy o 23%.

Po mandacie udzielonym przez państwa członkowskie w maju podczas Światowego Zgromadzenia Zdrowia utworzono grupę roboczą do reformy globalnej architektury ochrony zdrowia. Według dyrektora generalnego WHO ma ona przedstawić raport jeszcze w tym roku.

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