Международный валютный фонд прогнозирует, что экономика Саудовской Аравии в 2027 году вырастет на 7,9% после ожидаемого сокращения на 3,3% в 2026 году. Восстановление должно произойти благодаря наращиванию производства и экспорта энергоносителей, а также постепенному восстановлению региональной торговли, сообщает Asharq Al-Awsat.

Изменение прогноза МВФ

В октябрьском обзоре World Economic Outlook Фонд существенно пересмотрел оценки для королевства. В апреле МВФ ожидал роста экономики Саудовской Аравии на 3,1% в 2026 году и на 4,5% в 2027 году. Новый прогноз учитывает развитие конфликта и предположения о восстановлении экономической активности.

Базовый сценарий МВФ предусматривает, что Ормузский пролив начнет открываться для судоходства в марте 2027 года, а к октябрю произойдет широкое возвращение к условиям, существовавшим до войны. По оценке Фонда, это будет способствовать восстановлению потоков энергоносителей, перевозок, страховых услуг и платежных систем.

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Альтернативные маршруты экспорта

Саудовская Аравия располагает альтернативными маршрутами поставок нефти, в частности трубопроводом Восток—Запад, который транспортирует нефть из Восточной провинции в порт Янбу на Красном море. Его пропускная способность составляет примерно 7 млн баррелей в сутки, и королевство стремится увеличить ее до 10 млн баррелей в сутки.

МВФ также прогнозирует резкое восстановление ряда других экономик Персидского залива в 2027 году: Катара — на 18,8%, Кувейта — на 17,1%, Бахрейна — на 13,9%, Объединенных Арабских Эмиратов — на 7,7%. Для Омана прогноз составляет 2,2%. Темпы восстановления, согласно сценарию Фонда, будут зависеть от хода конфликта и стабильности морского судоходства.

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