国际货币基金组织预测，沙特阿拉伯经济将在2027年增长7.9%，此前预计其经济将在2026年萎缩3.3%。复苏预计将得益于能源生产和出口的扩大，以及区域贸易的逐步恢复，Asharq Al-Awsat报道。

国际货币基金组织预测的调整

在10月发布的《世界经济展望》中，该基金组织大幅修正了对该王国的评估。4月，国际货币基金组织预计沙特阿拉伯经济将在2026年增长3.1%，并在2027年增长4.5%。新预测考虑了冲突的发展以及经济活动复苏的假设。

国际货币基金组织的基准情景预计，霍尔木兹海峡将于2027年3月开始向航运开放，到10月将广泛恢复至战前条件。该基金组织评估认为，这将有助于能源流动、运输、保险服务和支付系统的恢复。

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替代出口路线

沙特阿拉伯拥有替代石油供应路线，其中包括东西管道。该管道将石油从东部省输送至红海港口延布。其输送能力约为每日700万桶，该王国正寻求将其提高至每日1000万桶。

国际货币基金组织还预测，2027年其他多个波斯湾经济体将大幅复苏：卡塔尔增长18.8%，科威特增长17.1%，巴林增长13.9%，阿拉伯联合酋长国增长7.7%。阿曼的预测为2.2%。根据该基金组织的情景，复苏速度将取决于冲突进程以及海上航运的稳定性。

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