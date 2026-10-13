Ogłoszono laureatów Nagród Nobla 2026 — Taipei Times

Laureatów Nagród Nobla 2026 ogłoszono od 5 do 12 października w sześciu kategoriach: fizjologia lub medycyna, fizyka, chemia, literatura, pokój i nauki ekonomiczne. Nagrody otrzymali naukowcy, pisarka i działaczka na rzecz praw człowieka, których prace dotyczą neuronauki, astrofizyki, chemii organicznej, literatury, sprawiedliwości międzynarodowej i makroekonomii — informuje Taipei Times.

Nauka i technologia

Nagrodę w dziedzinie fizjologii lub medycyny przyznano amerykańskiemu naukowcowi Karlowi Deisserothowi oraz niemieckim naukowcom Peterowi Hegemannowi i Georgowi Nagelowi za wkład w rozwój optogenetyki. Technologia ta łączy inżynierię genetyczną i metody optyczne, umożliwiając kontrolowanie za pomocą światła aktywności określonych komórek nerwowych. Pomaga badać związki między obwodami mózgowymi, pamięcią, emocjami i zachowaniem oraz ma potencjał w badaniach nad depresją, padaczką i chorobą Parkinsona.

Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymał belgijsko-amerykański fizyk Francis Halzen, który odegrał wiodącą rolę w utworzeniu Obserwatorium Neutrinowego IceCube na Antarktydzie. Instalacja wykorzystuje głęboki antarktyczny lód i tysiące czujników optycznych do rejestrowania wysokoenergetycznych neutrin. Umożliwia to badanie czarnych dziur i innych ekstremalnych zjawisk kosmicznych poza zakresem zwykłych obserwacji optycznych.

Nagrodę w dziedzinie chemii wspólnie przyznano francuskiemu chemikowi Henriemu B. Kaganowi i japońskiemu chemikowi Kenso Soaiowi za badania nad efektami nieliniowymi i autokatalizą w asymetrycznej syntezie organicznej. Ich prace wyjaśniają, jak niewielkie asymetrie molekularne mogą się wzmacniać podczas reakcji chemicznych, co ma znaczenie dla syntezy leków, katalizy asymetrycznej i badań nad pochodzeniem życia.

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Literatura, pokój i ekonomia

Laureatką nagrody w dziedzinie literatury została kanadyjska poetka, pisarka i badaczka starożytności Anne Carson. W swoich utworach łączy starożytną mitologię grecką, filozofię, poezję, prozę i sztukę wizualną. Jej książka Autobiography of Red na nowo interpretuje klasyczny mit w formie współczesnej powieści poetyckiej.

Pokojową Nagrodę Nobla otrzymała południowoafrykańska prawniczka Navanethem „Navi” Pillay za wieloletnią działalność w dziedzinie międzynarodowych praw człowieka, sprawiedliwości i odpowiedzialności za zbrodnie wojenne. Pracowała jako sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy i Międzynarodowego Trybunału Karnego, a także była wysoką komisarz ONZ ds. praw człowieka.

Nagrodę w dziedzinie nauk ekonomicznych podzielili amerykańscy ekonomiści Michael Woodford i Robert E. Hall. Zostali wyróżnieni za wkład w badania nad mikroekonomicznymi podstawami stabilizacji makroekonomicznej. Prace naukowców dotyczą wpływu decyzji ludzi i firm na wahania gospodarcze, a także tego, jak polityka monetarna i fiskalna mogą pomagać stabilizować gospodarkę.

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