拉脱维亚考古学家研究了一处六人墓葬，这些人可能在约1200年前的一次暴力事件中死亡。放射性碳测年将该墓葬定为9世纪下半叶，即维京时代的早期。正如Live Science报道，这些人的死因之一可能是维京人的袭击，但研究人员并不认为这一说法已得到证实。

亲属关系与伤害

在里加湾附近的Chunkani-Drengeri墓地，这座墓中埋葬着四名男子、一名男孩和一名女孩。基因分析显示，这名男孩是一名男子的儿子，另一名男子则是他们的三等亲属——可能是堂表兄弟或叔伯辈亲属。未能获取这名女孩的古代DNA。

三名男子的骨骼上发现了由锐器造成的致命伤痕。其中一人的前臂和手部有防御性创伤，另一人的下颌被一击击碎，第三人则险些被斩首。另一名男子和两名儿童的死因尚无法确定：他们可能有未能保留在遗骸上的软组织损伤。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

遵循当地习俗的安葬

科学家强调，这不是一座将尸体仓促、无序丢入其中的万人坑，而是一处多人合葬。每名死者均按照当地仪式安放，并随葬传统陪葬物品。女孩下葬时头部朝向西北，而所有男性则在她身旁排成一列，头部朝向东南。

遗传数据表明，墓中人员具有本土波罗的海血统。研究人员将他们归为瑟米加利亚人，这是一个生活在该地区肥沃平原上的铁器时代社群。两名男子与这一家庭群体的其他成员没有亲属关系，研究作者认为，这可能表明他们属于同一社区或大家庭。

该研究的共同作者、拉脱维亚大学考古学家埃莉娜·彼得索内-戈尔迪娜指出，无法确切确定袭击者的身份。不过，墓葬年代和创伤特征使维京人袭击可以被视为一种可能的解释，同时也可能是社区内部暴力或与邻居发生冲突所致。

关注我们在