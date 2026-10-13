В Латвии археологи исследовали захоронение шести человек, которые могли погибнуть во время насильственного события около 1200 лет назад. Радиоуглеродное датирование относит могилу ко второй половине IX века — раннему периоду эпохи викингов. Как сообщает Live Science, одной из версий гибели этих людей является нападение викингов, однако исследователи не считают ее доказанной.

Родственные связи и травмы

В могиле на кладбище Чункани-Дренгери возле Рижского залива похоронили четырех мужчин, мальчика и девочку. Генетический анализ показал, что мальчик был сыном одного из мужчин, а еще один мужчина был их родственником третьей степени — вероятно, двоюродным братом или двоюродным дядей. Получить древнюю ДНК девочки не удалось.

На костях трех мужчин обнаружили следы смертельных травм, нанесенных острым предметом. У одного из них были оборонительные ранения предплечья и руки, другому удар раздробил челюсть, а третий едва не был обезглавлен. Причину смерти еще одного мужчины и двух детей установить не удалось: у них могли быть повреждения мягких тканей, не сохранившиеся на останках.

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Погребение по местному обычаю

Ученые подчеркивают, что это не массовая могила, куда тела поспешно сбросили без порядка, а множественное захоронение. Каждого умершего положили в соответствии с местным обрядом и сопроводили традиционными погребальными предметами. Девочку похоронили головой на северо-запад, тогда как всех лиц мужского пола разместили рядом с ней в ряд головами на юго-восток.

Генетические данные свидетельствуют, что похороненные имели коренное балтийское происхождение. Исследователи отнесли их к земгалам — сообществу железного века, жившему на плодородных равнинах этого региона. Двое мужчин не имели родственной связи с другими членами этой семейной группы, что, по мнению авторов работы, может указывать на их принадлежность к одной общине или большому домохозяйству.

Соавтор исследования, археолог Латвийского университета Элина Петерсоне-Гордина, отметила, что достоверно установить нападавших невозможно. В то же время время захоронения и характер травм позволяют рассматривать нападение викингов как одну из возможных версий наряду с насилием внутри общины или столкновением с соседями.

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