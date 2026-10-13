У Латвії дослідили могилу шести можливих жертв нападу вікінгів — Live Science

У Латвії археологи дослідили поховання шести людей, які могли загинути під час насильницької події приблизно 1200 років тому. Радіовуглецеве датування відносить могилу до другої половини IX століття — раннього періоду доби вікінгів. Як повідомляє Live Science, однією з версій загибелі цих людей є напад вікінгів, однак дослідники не вважають її доведеною.

Родинні зв’язки та травми

У могилі на кладовищі Чункани-Дренгері поблизу Ризької затоки поховали чотирьох чоловіків, хлопчика та дівчинку. Генетичний аналіз показав, що хлопчик був сином одного з чоловіків, а ще один чоловік був їхнім родичем третього ступеня — ймовірно, двоюрідним братом або двоюрідним дядьком. Давню ДНК дівчинки отримати не вдалося.

На кістках трьох чоловіків виявили сліди смертельних травм, завданих гострим предметом. Один із них мав оборонні поранення передпліччя та руки, іншому удар розтрощив щелепу, а третій ледь не був обезголовлений. Причину смерті ще одного чоловіка та двох дітей визначити не вдалося: вони могли мати ушкодження м’яких тканин, які не збереглися на рештках.

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Поховання за місцевим звичаєм

Науковці наголошують, що це не масова могила, куди тіла поспіхом скинули без порядку, а множинне поховання. Кожного померлого поклали відповідно до місцевого обряду та супроводили традиційними поховальними речами. Дівчинку поховали головою на північний захід, тоді як усіх осіб чоловічої статі розмістили поруч із нею в ряд головами на південний схід.

Генетичні дані свідчать, що поховані мали корінне балтійське походження. Дослідники віднесли їх до земгалів — спільноти залізної доби, яка жила на родючих рівнинах цього регіону. Двоє чоловіків не мали родинного зв’язку з іншими членами цієї сімейної групи, що, на думку авторів роботи, може вказувати на їхню належність до однієї громади або великого домогосподарства.

Співавторка дослідження, археологиня Латвійського університету Еліна Петерсоне-Гордіна, зазначила, що достеменно встановити нападників неможливо. Водночас час поховання та характер травм дозволяють розглядати напад вікінгів як одну з можливих версій поряд із насильством усередині громади або сутичкою із сусідами.

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