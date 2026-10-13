在波兰，众议院议长弗沃济梅日·恰扎斯特雷呼吁总统卡罗尔·纳夫罗茨基签署一项关于限制访问互联网上非法内容机制的法律。这名政治人士表示，众议院通过的规定旨在加强对儿童的保护，并打击网络仇恨，Interia报道。

恰扎斯特雷在周一晚间于X平台发布的视频讲话中表示，学校中发生的事情以及网络仇恨让“所有人都感到害怕”。据他所说，众议院于上周四通过的法律旨在保障儿童和孙辈的安全。

恰扎斯特雷表示：“不要说这项法律限制自由。这项法律限制的是坏事，限制的是愚蠢。”他还呼吁纳夫罗茨基“为了所有波兰女性和男性子女的名义”签署该文件。

限制访问机制

对电子服务提供法及其他法案的修正案由波兰数字化部制定。修正案规定，在尊重网络用户权利的同时，快速发布限制访问违法材料命令的程序。

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法院和获授权机构将能够针对与犯罪、仇恨或诈骗等有关的内容发布命令。互联网平台和其他服务提供商将有义务屏蔽此类决定中列明的材料。

内容被限制的用户如遭错误屏蔽，可要求恢复访问。在向主管机构提交申请前，他们需要使用服务提供商的内容举报系统。限制访问的决定可向普通管辖法院提出上诉。

关于言论自由的讨论

在紧急情况下，主管机构的决定可能需要立即执行。检察机关、警方、税务管理部门和边防局将能够申请迅速屏蔽与儿童性剥削、个人数据盗窃、诈骗或侵犯版权等有关的材料。

总统办公厅主任兹比格涅夫·博古茨基在众议院辩论期间强调，有必要将打击非法内容与保护言论自由结合起来。他表示，当前草案与总统此前否决的法律版本差别不大，并补充说，如果通过“好法律”，纳夫罗茨基将签署该文件。

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