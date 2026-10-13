В Польше маршал Сейма Влодзимеж Чажастый призвал президента Кароля Навроцкого подписать закон о механизмах ограничения доступа к незаконному контенту в интернете. Политик заявил, что нормы, принятые Сеймом, должны усилить защиту детей и противодействие ненависти в сети, сообщает Interia.

В видеообращении, опубликованном вечером в понедельник на платформе X, Чажастый сказал, что «все напуганы» тем, что происходит в школах, а также хейтом в интернете. По его словам, закон, принятый Сеймом в прошлый четверг, должен обеспечить безопасность детям и внукам.

«Не говорите, что этот закон ограничивает свободу. Этот закон ограничивает плохие вещи, ограничивает глупость», — заявил Чажастый. Он также обратился к Навроцкому с призывом подписать документ «во имя детей всех польских женщин и мужчин».

Механизм ограничения доступа

Поправки к закону о предоставлении электронных услуг и другим актам подготовило Министерство цифровизации Польши. Они предусматривают процедуру быстрого вынесения предписаний об ограничении доступа к материалам, нарушающим закон, с соблюдением прав пользователей сети.

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Суды и уполномоченные органы смогут выносить предписания в отношении контента, связанного, в частности, с преступлениями, ненавистью или мошенничеством. Интернет-платформы и другие поставщики услуг будут обязаны блокировать материалы, указанные в таких решениях.

Пользователи, чей контент был ограничен, смогут потребовать восстановления доступа в случае ошибочной блокировки. Перед подачей заявления в орган им необходимо будет воспользоваться системой уведомления о контенте у поставщика услуг. Решение об ограничении доступа можно будет обжаловать в суде общей юрисдикции.

Дискуссия о свободе слова

В неотложных случаях решения органов могут подлежать немедленному исполнению. Прокуратура, полиция, налоговая администрация и Пограничная служба смогут ходатайствовать об оперативной блокировке материалов, связанных, в частности, с сексуальной эксплуатацией детей, кражей персональных данных, мошенничеством или нарушением авторских прав.

Глава канцелярии президента Збигнев Богуцкий во время дебатов в Сейме подчеркнул необходимость сочетать противодействие незаконному контенту с защитой свободы слова. Он заявил, что нынешний проект мало отличается от версии закона, которую президент ранее ветировал, и добавил, что Навроцкий подпишет документ, если будет принят «хороший закон».

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