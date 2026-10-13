W Polsce marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wezwał prezydenta Karola Nawrockiego do podpisania ustawy o mechanizmach ograniczania dostępu do nielegalnych treści w internecie. Polityk oświadczył, że przepisy uchwalone przez Sejm mają wzmocnić ochronę dzieci i przeciwdziałanie nienawiści w sieci, informuje Interia.

W opublikowanym w poniedziałek wieczorem na platformie X nagraniu wideo Czarzasty powiedział, że „wszyscy są przerażeni” tym, co dzieje się w szkołach, a także hejtem w internecie. Według niego ustawa uchwalona przez Sejm w miniony czwartek ma zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i wnukom.

„Nie mówcie, że ta ustawa ogranicza wolność. Ta ustawa ogranicza złe rzeczy, ogranicza głupotę” — oświadczył Czarzasty. Zwrócił się również do Nawrockiego z apelem o podpisanie dokumentu „w imię dzieci wszystkich Polek i Polaków”.

Mechanizm ograniczania dostępu

Nowelizacje ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych ustaw przygotowało polskie Ministerstwo Cyfryzacji. Przewidują one procedurę szybkiego wydawania nakazów ograniczenia dostępu do materiałów naruszających prawo, z poszanowaniem praw użytkowników sieci.

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Sądy i upoważnione organy będą mogły wydawać nakazy dotyczące treści związanych między innymi z przestępstwami, nienawiścią lub oszustwami. Platformy internetowe i inni usługodawcy będą zobowiązani do blokowania materiałów wskazanych w takich decyzjach.

Użytkownicy, których treści zostały ograniczone, będą mogli wystąpić o przywrócenie dostępu w przypadku błędnego zablokowania. Przed złożeniem wniosku do organu będą musieli skorzystać z systemu zgłaszania treści u usługodawcy. Decyzję o ograniczeniu dostępu będzie można zaskarżyć do sądu powszechnego.

Dyskusja o wolności słowa

W pilnych przypadkach decyzje organów mogą podlegać natychmiastowemu wykonaniu. Prokuratura, policja, administracja skarbowa i Straż Graniczna będą mogły wnioskować o szybkie zablokowanie materiałów związanych między innymi z seksualnym wykorzystywaniem dzieci, kradzieżą danych osobowych, oszustwami lub naruszeniem praw autorskich.

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podczas debat w Sejmie podkreślił potrzebę połączenia przeciwdziałania nielegalnym treściom z ochroną wolności słowa. Oświadczył, że obecny projekt niewiele różni się od wersji ustawy, którą prezydent wcześniej zawetował, i dodał, że Nawrocki podpisze dokument, jeśli zostanie uchwalona „dobra ustawa”.

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