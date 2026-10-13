W Brazylii politycy popierający skrajnie prawicowego kandydata na prezydenta Flávio Bolsonaro mogą stanąć na czele siedmiu z dziewięciu stanów brazylijskiej Amazonii. Taki układ sił kształtuje się po pierwszej turze wyborów 4 października, a w trzech stanach gubernatorzy zostaną wyłonieni w drugiej turze 25 października, informuje Mongabay.

Wyniki pierwszej tury

W stanie Mato Grosso zwyciężył przedsiębiorca z branży agrobiznesu Otaviano Pivetta, związany z prawicową partią Republicanos. W stanie Pará wybrano Daniela Santosa, znanego jako doktor Daniel, z partii Podemos. Obiecał on mianować Viníciusa Borbę szefem agencji ochrony środowiska. Według publikacji Borba jest prawnikiem, który zyskał rozgłos, reprezentując rolników nielegalnie hodujących bydło na ziemiach ludów rdzennych.

W Roraimie niemal 70% wyborców poparło Arthura Henrique, związanego z Partią Liberalną. Wcześniej był on burmistrzem Boa Visty, stolicy stanu, i popiera legalizację wydobycia surowców mineralnych na terytoriach ludów rdzennych. W Rondônii zwyciężył również kandydat Partii Liberalnej Marcos Rogério.

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Druga tura i wybory prezydenckie

W Maranhão wybrany gubernator Eduardo Braide zachował neutralność w kwestii poparcia dla kandydatów na prezydenta. Gubernator Amapy Antônio Paulo de Oliveira Furlan również publicznie nie poparł żadnego z kandydatów, jednak jego kampanię wspiera Partia Liberalna.

W stanach Acre i Tocantins obaj kandydaci pozostający w walce o stanowisko gubernatora popierają Flávio Bolsonaro. W Amazonas Omar Aziz prowadził w głosowaniu w pierwszej turze; według oceny Mongabay stan ten może stać się drugim spośród dziewięciu stanów Amazonii, który wybierze gubernatora sprzymierzonego z urzędującym prezydentem Luizem Inácio Lulą da Silvą.

W drugiej turze wyborów prezydenckich Lula da Silva zmierzy się z Flávio Bolsonaro, synem byłego prezydenta Jaira Bolsonaro. Według publikacji Jair Bolsonaro otrzymał zakaz sprawowania urzędów publicznych po skazaniu za planowanie zamachu stanu w 2022 roku. Dyrektorka Instituto Socioambiental Adriana Ramos oświadczyła, że zmiany w krajobrazie politycznym mogą przywrócić rozszerzanie się nielegalnej działalności, obecność zorganizowanej przestępczości oraz osłabienie kontroli nad wykorzystaniem zasobów naturalnych.

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