В Бразилии политики, поддерживающие ультраправого кандидата в президенты Флавиу Болсонару, могут возглавить семь из девяти штатов бразильской Амазонии. Такое распределение сил складывается после первого тура выборов 4 октября, а в трёх штатах губернаторы будут определены во втором туре 25 октября, сообщает Mongabay.

Результаты первого тура

В штате Мату-Гросу победил предприниматель агробизнеса Отавиану Пиветта, связанный с правой партией Republicanos. В штате Пара избрали Даниела Сантоса, известного как доктор Даниел, от партии Podemos. Он пообещал назначить Винисиуса Борбу руководителем экологического ведомства. По данным издания, Борба — адвокат, получивший известность благодаря представительству фермеров, незаконно разводивших скот на землях коренных народов.

В Рорайме почти 70% избирателей поддержали Артура Энрике, связанного с Либеральной партией. Ранее он был мэром Боа-Висты, столицы штата, и поддерживает легализацию добычи полезных ископаемых на территориях коренных народов. В Рондонии также победил кандидат от Либеральной партии Маркос Рожериу.

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Второй тур и президентские выборы

В Мараньяне избранный губернатор Эдуарду Брайде сохранил нейтралитет относительно поддержки кандидатов в президенты. Губернатор Амапы Антониу Паулу де Оливейра Фурлан также публично не поддержал ни одного из кандидатов, однако его кампанию поддерживает Либеральная партия.

В штатах Акри и Токантинс оба кандидата, оставшиеся в борьбе за пост губернатора, поддерживают Флавиу Болсонару. В Амазонасе Омар Азиз лидировал в голосовании первого тура; по оценке Mongabay, этот штат может стать вторым среди девяти амазонских штатов, где изберут губернатора, союзного с действующим президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Во втором туре президентских выборов Лула да Силва будет соперничать с Флавиу Болсонару — сыном бывшего президента Жаира Болсонару. По данным издания, Жаиру Болсонару запретили занимать государственные должности после осуждения за планирование государственного переворота в 2022 году. Директор Instituto Socioambiental Адриана Рамос заявила, что изменения в политическом ландшафте могут вернуть расширение незаконной деятельности, присутствие организованной преступности и ослабление контроля за использованием природных ресурсов.

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