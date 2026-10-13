在巴西，支持极右翼总统候选人弗拉维奥·博索纳罗的政治人物可能将领导巴西亚马孙地区九个州中的七个。这一力量格局正在10月4日第一轮选举后形成，而三个州的州长将于10月25日的第二轮投票中产生，Mongabay报道。

第一轮结果

在马托格罗索州，与右翼Republicanos党有关联的农商企业家奥塔维亚努·皮韦塔获胜。在帕拉州，Podemos党的丹尼尔·桑托斯当选，他被称为丹尼尔医生。他承诺任命维尼修斯·博尔巴为环境机构负责人。据该媒体报道，博尔巴是一名律师，因代理在原住民土地上非法饲养牛只的农民而出名。

在罗赖马州，近70%的选民支持与自由党有关联的阿图尔·恩里克。他此前曾担任州首府博阿维斯塔市长，并支持将原住民领地内的采矿活动合法化。在朗多尼亚州，自由党候选人马科斯·罗热里奥也获胜。

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第二轮和总统选举

在马拉尼昂州，当选州长爱德华多·布拉伊德在支持总统候选人问题上保持中立。阿马帕州州长安东尼奥·保罗·德·奥利维拉·富尔兰同样没有公开支持任何一名候选人，不过他的竞选活动得到自由党的支持。

在阿克里州和托坎廷斯州，仍在角逐州长职位的两名候选人都支持弗拉维奥·博索纳罗。在亚马孙州，奥马尔·阿齐兹在第一轮投票中领先；据Mongabay评估，该州可能成为九个亚马孙州中第二个选出与现任总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦结盟的州长的州。

在总统选举第二轮中，卢拉·达席尔瓦将与弗拉维奥·博索纳罗竞争，后者是前总统雅伊尔·博索纳罗之子。据该媒体报道，雅伊尔·博索纳罗因被判策划2022年政变而被禁止担任公职。社会环境研究所（Instituto Socioambiental）主任阿德里亚娜·拉莫斯表示，政治格局的变化可能会使非法活动的扩张、有组织犯罪的存在以及对自然资源利用监管的削弱卷土重来。

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