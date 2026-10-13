Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa wykorzysta uprawnienia wynikające z ustawy o produkcji na potrzeby obronności, aby zwiększyć produkcję paliwa w rafinerii Delek w Tyler w Teksasie. Poinformował o tym wiceprezydent USA J.D. Vance podczas wiecu w Teksasie, donosi The Hill.

Produkcja paliwa cywilnego i wojskowego

Według Vance'a administracja Trumpa wspólnie z przedsiębiorstwem Delek już skorzystała z ustawy o produkcji na potrzeby obronności i zamierza rozbudować zakład w Tyler. Oświadczył, że władze chcą uzyskać z tej rafinerii miliony galonów paliwa komercyjnego i wojskowego, dodatkowo do już istniejących wolumenów produkcji.

Ustawa o produkcji na potrzeby obronności daje prezydentowi USA uprawnienia do zwiększania produkcji określonych towarów w celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego. Obecnie nie jest jasne, czy stosowanie tego mechanizmu zostanie rozszerzone na inne rafinerie. The Hill zwrócił się do Białego Domu o komentarz.

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Wysokie ceny paliwa

Ogłoszenie nastąpiło w czasie wysokich cen paliwa w USA. Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Samochodowego we wtorek średnia cena benzyny wynosiła około 4,34 dolara za galon, a oleju napędowego — 6,28 dolara.

Prezes Lipow Oil Associates, Andy Lipow, wcześniej wyraził wątpliwość, czy wykorzystanie uprawnień wojennych może szybko obniżyć ceny. Według niego istniejące rafinerie już produkują maksymalnie możliwe ilości oleju napędowego, a zwiększenie mocy będzie wymagało inwestycji i czasu albo ponownego uruchomienia zamkniętych zakładów lub budowy nowych. The Hill zauważa, że wojna w Iranie podniosła ceny ropy i osłabiła infrastrukturę energetyczną na Bliskim Wschodzie.

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