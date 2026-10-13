万斯宣布扩建得州炼油厂——The Hill

美国总统唐纳德·特朗普政府将动用《国防生产法》赋予的权力，提高位于得克萨斯州泰勒市的Delek炼油厂的燃料产量。美国副总统J.D.万斯在得州的一场集会上表示，据The Hill报道。

民用和军用燃料生产

万斯表示，特朗普政府已与Delek公司共同援引《国防生产法》，并计划扩建泰勒工厂。他称，政府希望该炼油厂在现有产量之外，提供数百万加仑的商用和军用燃料。

《国防生产法》赋予美国总统为保障国家安全而提高某些商品产量的权力。目前尚不清楚这一机制是否会扩大适用于其他炼油企业。The Hill已向白宫寻求置评。

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燃料价格高企

这一宣布是在美国燃料价格高企的背景下作出的。根据美国汽车协会的数据，周二汽油平均价格约为每加仑4.34美元，柴油为6.28美元。

Lipow Oil Associates总裁安迪·利波夫此前对动用战时权力能否迅速降低价格表示怀疑。他表示，现有炼油厂已经在生产最大可能量的柴油，而提高产能将需要投资和时间，或需要重启关闭的工厂或建设新工厂。The Hill指出，伊朗战争推高了石油价格，并削弱了中东的能源基础设施。

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