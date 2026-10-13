Віцепрезидент Венс оголосив про розширення НПЗ у Техасі — The Hill

Адміністрація президента США Дональда Трампа застосує повноваження Закону про оборонне виробництво для збільшення виробництва пального на нафтопереробному заводі Delek у Тайлері, штат Техас. Про це під час мітингу в Техасі заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляє The Hill.

Виробництво цивільного та військового пального

За словами Венса, адміністрація Трампа спільно з підприємством Delek вже скористалася Законом про оборонне виробництво та має намір розширити завод у Тайлері. Він заявив, що влада прагне отримати від цього НПЗ мільйони галонів пального комерційного та військового призначення на додаток до вже наявних обсягів виробництва.

Закон про оборонне виробництво надає президенту США повноваження збільшувати випуск окремих товарів задля забезпечення національної безпеки. Наразі незрозуміло, чи поширять застосування цього механізму на інші нафтопереробні підприємства. The Hill звернувся до Білого дому за коментарем.

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Високі ціни на пальне

Оголошення пролунало на тлі високих цін на пальне у США. За даними Американської автомобільної асоціації, у вівторок середня ціна бензину становила близько 4,34 долара за галон, а дизельного пального — 6,28 долара.

Президент Lipow Oil Associates Енді Ліпов раніше висловив сумнів, що використання воєнних повноважень зможе швидко знизити ціни. За його словами, чинні НПЗ уже виробляють максимально можливі обсяги дизеля, а нарощування потужностей потребуватиме інвестицій і часу або відновлення закритих заводів чи будівництва нових. The Hill зазначає, що війна в Ірані підвищила вартість нафти та послабила енергетичну інфраструктуру на Близькому Сході.

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