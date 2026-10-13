Администрация президента США Дональда Трампа применит полномочия Закона об оборонном производстве для увеличения выпуска топлива на нефтеперерабатывающем заводе Delek в Тайлере, штат Техас. Об этом во время митинга в Техасе заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает The Hill.

Производство гражданского и военного топлива

По словам Вэнса, администрация Трампа совместно с компанией Delek уже воспользовалась Законом об оборонном производстве и намерена расширить завод в Тайлере. Он заявил, что власти стремятся получить от этого НПЗ миллионы галлонов коммерческого и военного топлива в дополнение к уже существующим объемам производства.

Закон об оборонном производстве предоставляет президенту США полномочия увеличивать выпуск отдельных товаров для обеспечения национальной безопасности. Пока неясно, распространят ли применение этого механизма на другие нефтеперерабатывающие предприятия. The Hill обратился в Белый дом за комментарием.

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Высокие цены на топливо

Заявление прозвучало на фоне высоких цен на топливо в США. По данным Американской автомобильной ассоциации, во вторник средняя цена бензина составляла около 4,34 доллара за галлон, а дизельного топлива — 6,28 доллара.

Президент Lipow Oil Associates Энди Липов ранее выразил сомнение, что использование военных полномочий сможет быстро снизить цены. По его словам, действующие НПЗ уже производят максимально возможные объемы дизельного топлива, а наращивание мощностей потребует инвестиций и времени либо восстановления закрытых заводов или строительства новых. The Hill отмечает, что война в Иране повысила стоимость нефти и ослабила энергетическую инфраструктуру на Ближнем Востоке.

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