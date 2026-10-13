Główny ekonomista Europejskiego Banku Centralnego Philip Lane powiedział w Dublinie w Irlandii, że aktywniejsze wykorzystywanie sztucznej inteligencji przez firmy ze strefy euro może osłabić zdolność pracowników do domagania się wyższych płac. Poinformował o tym Channel NewsAsia.

Wpływ na płace

Według Lane’a AI nie zmieniła jeszcze ogólnych trendów zatrudnienia, jednak firmy ostrożnie planują nowe rekrutacje. Ogranicza to możliwości pracowników w zakresie domagania się rekompensaty za wysoką inflację i może wyjaśniać spowolnienie wzrostu płac mimo rosnących cen.

Zauważył, że potencjalne zastąpienie części kategorii pracowników technologiami może osłabić ich pozycję negocjacyjną, ograniczyć wzrost zarobków i zmniejszyć udział pracy w całkowitym dochodzie.

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Droższe finansowanie

Lane powiedział również, że firmy na całym świecie aktywnie pożyczają środki na inwestycje w AI, przez co rośnie koszt pożyczek dla innych uczestników rynku. Jego zdaniem efekt ten już znacząco zaostrza warunki finansowe w strefie euro i ma znaczenie dla określenia odpowiedniej polityki pieniężnej EBC.

Inflacja w strefie euro jest obecnie niemal dwukrotnie wyższa od celu EBC wynoszącego 2% z powodu drogich nośników energii. Jednocześnie decydenci nie dostrzegają oznak wtórnych efektów inflacyjnych, w tym w dynamice płac.

W dłuższej perspektywie AI może, według oceny Lane’a, zwiększyć potencjalną produkcję i trendowe tempo wzrostu gospodarczego. Jest to szczególnie ważne dla Europy ze względu na prognozowany spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym.

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