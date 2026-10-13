Eksperci ONZ we wtorek wezwali Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) do przestrzegania praw człowieka i ochrony pracowników, którzy zajmowali się kwestiami braku bezpieczeństwa żywnościowego i głodu w Strefie Gazy. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Obawy dotyczące pracowników

Eksperci wyrazili zaniepokojenie wypowiedziami dyrektora generalnego FAO, które, ich zdaniem, wiązały odejście wysokich rangą urzędników organizacji z ich działalnością w dziedzinie praw człowieka.

Podkreślili, że zasady praw człowieka mają kluczowe znaczenie dla mandatu FAO. Zdaniem ekspertów dokumentowanie głodu w Strefie Gazy jest zgodne z zadaniem organizacji polegającym na zwalczaniu głodu i nie stanowi naruszenia bezstronności.

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Wezwanie do rozliczalności

Eksperci ostrzegli, że możliwe działania odwetowe wobec pracowników mogą stworzyć atmosferę strachu i podważyć wiarygodność ONZ. Wezwali FAO do przestrzegania Karty Narodów Zjednoczonych, a państwa członkowskie — do zapewnienia rozliczalności kierownictwa organizacji.

Eksperci stwierdzili również, że zobowiązania w zakresie praw człowieka powinny być kluczowym kryterium przy wyborze następnego dyrektora generalnego FAO w 2027 roku.

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