Президент Трамп заявил, что Польша оплатит возможную базу США — RMF24
Президент США Дональд Трамп заявил, что Польша оплатит возможное строительство американской военной базы на своей территории. В то же время он не уточнил, принял ли окончательное решение о создании постоянной базы сухопутных войск США в Польше, сообщает RMF24.
Ответ Трампа о базе
Перед вылетом на предвыборный митинг на Аляске журналисты спросили Трампа о перспективах базы в Польше. Президент США ответил, что Польша хочет ее построить, а финансирование обеспечит польская сторона. Он добавил: «Посмотрим».
Это не первое заявление Трампа относительно потенциального размещения новой постоянной американской базы в Польше. По данным RMF24, ранее он неоднократно давал понять, что может согласиться на ее создание, но однозначно решение не подтверждал.
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Заявление представителя Польши
Представители польского правительства и канцелярии президента Польши ранее заявляли, что решение фактически уже принято. Глава Бюро международной политики президента Польши Марцин Пшидач после разговора с представителями американской администрации 2 октября заявил, что Белый дом уже дал «зеленый свет».
По его словам, практическую реализацию проекта должны обеспечить Пентагон, Министерство национальной обороны Польши и польские вооруженные силы. Пшидач отметил, что окончательно говорить о появлении базы можно будет после ее открытия.