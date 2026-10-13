Президент США Дональд Трамп заявил, что Польша оплатит возможное строительство американской военной базы на своей территории. В то же время он не уточнил, принял ли окончательное решение о создании постоянной базы сухопутных войск США в Польше, сообщает RMF24.

Ответ Трампа о базе

Перед вылетом на предвыборный митинг на Аляске журналисты спросили Трампа о перспективах базы в Польше. Президент США ответил, что Польша хочет ее построить, а финансирование обеспечит польская сторона. Он добавил: «Посмотрим».

Это не первое заявление Трампа относительно потенциального размещения новой постоянной американской базы в Польше. По данным RMF24, ранее он неоднократно давал понять, что может согласиться на ее создание, но однозначно решение не подтверждал.

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Заявление представителя Польши

Представители польского правительства и канцелярии президента Польши ранее заявляли, что решение фактически уже принято. Глава Бюро международной политики президента Польши Марцин Пшидач после разговора с представителями американской администрации 2 октября заявил, что Белый дом уже дал «зеленый свет».

По его словам, практическую реализацию проекта должны обеспечить Пентагон, Министерство национальной обороны Польши и польские вооруженные силы. Пшидач отметил, что окончательно говорить о появлении базы можно будет после ее открытия.

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