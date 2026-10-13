Prezydent Trump powiedział, że Polska zapłaci za możliwą bazę USA — RMF24
Prezydent USA Donald Trump powiedział, że Polska zapłaci za możliwą budowę amerykańskiej bazy wojskowej na swoim terytorium. Jednocześnie nie sprecyzował, czy podjął ostateczną decyzję w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk lądowych USA w Polsce, informuje RMF24.
Odpowiedź Trumpa w sprawie bazy
Przed wylotem na wiec wyborczy na Alasce dziennikarze zapytali Trumpa o perspektywy bazy w Polsce. Prezydent USA odpowiedział, że Polska chce ją zbudować, a finansowanie zapewni strona polska. Dodał: „Zobaczymy”.
Nie jest to pierwsza wypowiedź Trumpa dotycząca potencjalnego rozmieszczenia nowej stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Według RMF24 wcześniej wielokrotnie dawał do zrozumienia, że może zgodzić się na jej utworzenie, ale nie potwierdził decyzji jednoznacznie.
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Oświadczenie przedstawiciela Polski
Przedstawiciele polskiego rządu i Kancelarii Prezydenta RP wcześniej oświadczali, że decyzja została już faktycznie podjęta. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Marcin Przydacz po rozmowie z przedstawicielami amerykańskiej administracji 2 października powiedział, że Biały Dom dał już „zielone światło”.
Według niego praktyczną realizację projektu mają zapewnić Pentagon, Ministerstwo Obrony Narodowej Polski oraz polskie siły zbrojne. Przydacz zaznaczył, że o pojawieniu się bazy będzie można ostatecznie mówić po jej otwarciu.