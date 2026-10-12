Армия США в начале следующего года проведет первое в истории соревнование производителей, чтобы проверить устойчивость военных производственных мощностей, выявить уязвимости цепочек поставок и оценить способность американских компаний обеспечивать армию техникой в больших масштабах. Об этом во время мероприятия в Вашингтоне заявил исполняющий обязанности министра армии США Адам Телле, сообщает Anadolu Agency.

Конкурентное испытание

Телле представил инициативу на церемонии открытия Национального съезда Ассоциации армии США в Вашингтоне. Он назвал мероприятие конкурентным испытанием для органической промышленной базы армии и более широкой производственной сети Соединенных Штатов.

По словам исполняющего обязанности министра, соревнование между партнерами промышленной базы должно создать нагрузку на производственную базу армии, цепочки поставок и производственные процессы. Это должно показать, где именно система может дать сбой.

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Поиск слабых мест

Упражнение будет сосредоточено на выявлении слабых мест производственных систем и цепочек поставок в условиях нагрузки. Это позволит армии определить, где могут потребоваться дополнительные инвестиции, усовершенствование процессов или новые производственные возможности.

Телле отметил, что армия намерена оценивать свои промышленные возможности с помощью практического тестирования, а не только планирования и анализа.

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