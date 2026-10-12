Армія США оголосила виробничі перегони для перевірки ланцюгів постачання — Anadolu Agency

Армія США на початку наступного року проведе перше в історії змагання виробників, щоб перевірити стійкість військових виробничих потужностей, виявити вразливості ланцюгів постачання та оцінити здатність американських компаній забезпечувати армію технікою у великих масштабах. Про це під час заходу у Вашингтоні заявив виконувач обов’язків міністра армії США Адам Телле, повідомляє Anadolu Agency.

Конкурентне випробування

Телле представив ініціативу на церемонії відкриття Національного з’їзду Асоціації армії США у Вашингтоні. Він назвав захід конкурентним випробуванням для органічної промислової бази армії та ширшої виробничої мережі Сполучених Штатів.

За словами виконувача обов’язків міністра, перегони між партнерами промислової бази мають створити навантаження на виробничу базу армії, ланцюги постачання та виробничі процеси. Це повинно показати, де саме система може зазнати збою.

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Пошук слабких місць

Вправу зосередять на виявленні слабких місць виробничих систем і ланцюгів постачання в умовах навантаження. Це дозволить армії визначити, де можуть бути потрібні додаткові інвестиції, вдосконалення процесів або нові виробничі можливості.

Телле зазначив, що армія має намір оцінювати свої промислові можливості за допомогою практичного тестування, а не лише планування та аналізу.

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