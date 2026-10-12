Armia USA na początku przyszłego roku przeprowadzi pierwsze w historii zawody producentów, aby sprawdzić odporność wojskowych zdolności produkcyjnych, zidentyfikować słabe punkty łańcuchów dostaw oraz ocenić zdolność amerykańskich firm do dostarczania armii sprzętu na dużą skalę. Pełniący obowiązki sekretarza armii USA Adam Telle poinformował o tym podczas wydarzenia w Waszyngtonie, podaje Anadolu Agency.

Konkurencyjny test

Telle przedstawił inicjatywę podczas ceremonii otwarcia Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia Armii Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie. Nazwał to wydarzenie konkurencyjnym testem dla organicznej bazy przemysłowej armii oraz szerszej sieci produkcyjnej Stanów Zjednoczonych.

Według pełniącego obowiązki sekretarza rywalizacja między partnerami bazy przemysłowej ma obciążyć bazę produkcyjną armii, łańcuchy dostaw i procesy produkcyjne. Ma to pokazać dokładnie, gdzie system może zawieść.

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Poszukiwanie słabych punktów

Ćwiczenie będzie skupione na identyfikowaniu słabych punktów systemów produkcyjnych i łańcuchów dostaw w warunkach obciążenia. Pozwoli to armii określić, gdzie mogą być potrzebne dodatkowe inwestycje, usprawnienia procesów lub nowe zdolności produkcyjne.

Telle zaznaczył, że armia zamierza oceniać swoje możliwości przemysłowe za pomocą praktycznych testów, a nie wyłącznie planowania i analiz.

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