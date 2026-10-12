Ураган Саймон ослаб до второй категории у тихоокеанского побережья Мексики. В то же время власти предупредили жителей прибрежных районов о возможных наводнениях, оползнях, сильном ветре и опасных волнах, сообщает Anadolu Agency.

Положение урагана

По состоянию на 9:00 по местному времени 12 октября центр циклона находился примерно в 90 километрах к западу-юго-западу от Кабо-Корриентес в штате Халиско и в 345 километрах к югу от города Масатлан в штате Синалоа. Эти данные обнародовала Национальная координация гражданской защиты Мексики.

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Предупреждения для побережья

По оценке ведомства, осадки могут вызвать подтопления и оползни. Сильный ветер может повалить деревья и опоры линий электропередачи. Высокие волны также могут забрасывать морскую воду в низменные прибрежные районы.

Жителей штатов Халиско, Наярит и Синалоа призвали не посещать пляжи, волноломы и другие участки, где наблюдаются высокие волны. Власти также посоветовали не пересекать затопленные улицы, ручьи и водные потоки и следить за официальными предупреждениями о ливнях, ветре и опасном состоянии моря.

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