Huragan Simon osłabł do drugiej kategorii w pobliżu pacyficznego wybrzeża Meksyku. Jednocześnie władze ostrzegły mieszkańców obszarów przybrzeżnych przed możliwymi powodziami, osuwiskami, silnym wiatrem i niebezpiecznymi falami, poinformowała Anadolu Agency.

Położenie huraganu

Według stanu na godz. 9:00 czasu lokalnego 12 października centrum cyklonu znajdowało się około 90 kilometrów na zachód-południowy zachód od Cabo Corrientes w stanie Jalisco oraz 345 kilometrów na południe od miasta Mazatlán w stanie Sinaloa. Dane te opublikowała Narodowa Koordynacja Ochrony Cywilnej Meksyku.

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Ostrzeżenia dla wybrzeża

Według oceny resortu opady mogą spowodować podtopienia i osuwiska. Silny wiatr może powalić drzewa i słupy linii energetycznych. Wysokie fale mogą również wyrzucać wodę morską na nisko położone obszary przybrzeżne.

Mieszkańców stanów Jalisco, Nayarit i Sinaloa wezwano, by nie odwiedzali plaż, falochronów ani innych miejsc, gdzie obserwowane są wysokie fale. Władze doradziły także, by nie przekraczać zalanych ulic, strumieni i cieków wodnych oraz śledzić oficjalne ostrzeżenia dotyczące ulewnych deszczy, wiatru i niebezpiecznego stanu morza.

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