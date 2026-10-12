Ураган Саймон ослаб до другої категорії біля Мексики — Anadolu Agency

Ураган Саймон ослаб до другої категорії біля тихоокеанського узбережжя Мексики. Водночас влада попередила жителів прибережних районів про можливі повені, зсуви, сильний вітер і небезпечні хвилі, повідомляє Anadolu Agency.

Положення урагану

Станом на 9:00 за місцевим часом 12 жовтня центр циклону розташовувався приблизно за 90 кілометрів на захід-південний захід від Кабо-Коррієнтес у штаті Халіско та за 345 кілометрів на південь від міста Масатлан у штаті Сіналоа. Ці дані оприлюднила Національна координація цивільного захисту Мексики.

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Попередження для узбережжя

За оцінкою відомства, опади можуть спричинити підтоплення та зсуви. Сильний вітер може повалити дерева й опори ліній електропередачі. Високі хвилі також можуть закидати морську воду в низинні прибережні райони.

Жителів штатів Халіско, Наярит і Сіналоа закликали не відвідувати пляжі, хвилерізи та інші ділянки, де спостерігаються високі хвилі. Влада також порадила не перетинати затоплені вулиці, струмки та водні потоки й стежити за офіційними попередженнями про зливи, вітер та небезпечний стан моря.

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