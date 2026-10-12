英国广播公司（BBC）取消了在英国伯明翰建设一间新录音室、用于录制广播肥皂剧《The Archers》的计划。该公司正在考虑其他录制地点。这档节目自1951年开播以来一直与这座城市相关联。据《卫报》报道。

放弃迪格贝斯录音室

BBC此前计划将录制工作从位于The Mailbox综合体的现有基地迁至迪格贝斯地区公司新的Tea Factory总部。搬迁原定于2028年进行，但作为BBC削减5亿英镑成本计划的一部分，广播剧录音室的建设已被取消。

按计划，《The Archers》的制作团队将于2028年初迁往Tea Factory。与此同时，BBC正在评估在英国不同地区的自有录音室以及西米德兰兹地区的私人录音室录制该节目的可能性。

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尚未作出最终决定

BBC表示，希望找到一种具有成本效益的解决方案，以维持该节目的高制作标准。有关录制地点的最终决定尚未作出。

据该报报道，一些BBC员工担心，在其他地点录制会使演员与制作团队分离。节目工作人员会在录制前定期与表演者沟通，对剧本和故事线进行调整。

BBC强调，《The Archers》与西米德兰兹的联系仍是该节目未来的重要组成部分。该剧聘用当地编剧和自由职业者。

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