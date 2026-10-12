BBC отменила строительство новой студии для записи радиомыльной оперы The Archers в Бирмингеме, Великобритания. Компания рассматривает другие площадки для записи программы, которая связана с городом с момента своего запуска в 1951 году. Об этом сообщает The Guardian.

Отказ от студии в Дигбете

Ранее BBC планировала перенести записи с нынешней базы в комплексе The Mailbox в новую штаб-квартиру корпорации Tea Factory в районе Дигбет. Переезд был запланирован на 2028 год, однако от строительства студии радиодрамы отказались в рамках плана BBC по сокращению расходов на 500 млн фунтов стерлингов.

Производственная команда The Archers должна переехать в Tea Factory в начале 2028 года, как и планировалось. В то же время BBC оценивает возможность записывать программу в собственных студиях в разных частях Великобритании, а также в частных студиях региона Уэст-Мидлендс.

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Окончательного решения нет

В BBC отметили, что стремятся найти экономически эффективное решение, которое позволит сохранить высокие производственные стандарты программы. Окончательное решение относительно места записи еще не принято.

По данным издания, часть сотрудников BBC опасается, что запись в другом месте отделит актеров от производственной команды. Сотрудники программы регулярно общаются с исполнителями перед записями, корректируя сценарии и сюжетные линии.

BBC подчеркнула, что связь The Archers с Уэст-Мидлендсом остается важной частью будущего программы. Сериал привлекает местных сценаристов и фрилансеров.

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