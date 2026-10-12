BBC zrezygnowała z budowy nowego studia do nagrywania radiowej opery mydlanej The Archers w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Spółka rozważa inne miejsca nagrywania programu, który jest związany z miastem od jego uruchomienia w 1951 roku. Poinformował o tym The Guardian.

Rezygnacja ze studia w Digbeth

BBC wcześniej planowała przenieść nagrania z obecnej bazy w kompleksie The Mailbox do nowej siedziby korporacji Tea Factory w dzielnicy Digbeth. Przeprowadzka była planowana na 2028 rok, jednak zrezygnowano z budowy studia dramatu radiowego w ramach planu BBC dotyczącego ograniczenia kosztów o 500 mln funtów szterlingów.

Zespół produkcyjny The Archers ma przenieść się do Tea Factory na początku 2028 roku, zgodnie z planem. Jednocześnie BBC ocenia możliwość nagrywania programu we własnych studiach w różnych częściach Wielkiej Brytanii, a także w prywatnych studiach w regionie West Midlands.

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Nie ma ostatecznej decyzji

BBC zaznaczyła, że dąży do znalezienia efektywnego kosztowo rozwiązania, które pozwoli utrzymać wysokie standardy produkcyjne programu. Ostateczna decyzja dotycząca miejsca nagrań nie została jeszcze podjęta.

Według publikacji część pracowników BBC obawia się, że nagrywanie w innym miejscu oddzieli aktorów od zespołu produkcyjnego. Pracownicy programu regularnie komunikują się z wykonawcami przed nagraniami, dostosowując scenariusze i linie fabularne.

BBC podkreśliła, że związek The Archers z West Midlands pozostaje ważną częścią przyszłości programu. Serial angażuje lokalnych scenarzystów i freelancerów.

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