犹太机构主席、预备役少将多伦·阿尔莫格在耶路撒冷的一场会议上表示，只要调动必要资源，以色列有能力接纳100万名新移民。据《耶路撒冷邮报》报道，阿尔莫格是在以色列非营利组织Habayta的年度活动上发表这一讲话的。

这场名为“接纳下一个百万”的会议在耶路撒冷Cinema City综合体举行。政府官员、犹太机构代表、社区领袖以及移民社区代表参加了会议。

与当前数据的差距

阿尔莫格此前已提出吸引100万犹太人来到该国的目标。2023年11月，他曾表示，反犹主义的加剧可能导致未来几年有如此数量的移民到来。

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与此同时，目前的移民规模要小得多。根据以色列移民与融合部的数据，在犹太历5786年，来自100多个国家的略多于2万名移民抵达该国。人数最多的来自俄罗斯、法国和美国。该部总干事达加尼特·桑卡尔-兰加在上个月发布的一次单独采访中，预计2026年新抵达者人数为1.8万至2万人。

融合与社区安全

财政部长贝扎莱尔·斯莫特里赫称阿利亚——即犹太人迁居以色列——是经济增长的驱动力，并表示，海外犹太社区的处境为数十万人到来创造了机会。侨民事务与反犹主义斗争部长阿米哈伊·奇克利呼吁为拥有大型犹太社区的国家可能发生的紧急情况做好准备。

与会者还讨论了新抵达者在学校、工作场所和当地社区的适应问题。奇克利称语言障碍是移民面临的关键阻碍之一。Habayta联合负责人内塔内尔·罗滕贝格和约瑟夫·霍特强调，成功融合不仅需要国家服务，还需要社区的长期支持。该组织称，其网络覆盖45多个社区，以五种语言为约10万名移民提供帮助。

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