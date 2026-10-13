首尔重新审视运动员兵役优惠——《日本时报》

在首尔，韩国兵务资源管理局正在审查运动员免服完整兵役制度。审查涵盖豁免授予标准和社会公益服务要求；计划在11月中旬前完成。《日本时报》报道称，此举源于韩国国家队在亚运会夺冠后，外界对足球运动员行为的反应。

对足球运动员庆祝行为的反应

球队队长李基赫在男子足球决赛中战胜东道主日本队后表示：“我不用去当兵了。”据他所说，如果输球，他九天后就必须报到服役，这将中断他正处于巅峰的高收入职业生涯。

另一段涉及英格兰纽卡斯尔19岁球员朴承洙的视频进一步引发愤怒：他戴着退伍后佩戴的帽子并行了军礼。两名足球运动员后来都道歉了。该报指出，运动员此前通常会谨慎谈论此类优惠，因为兵役问题在该国十分敏感。

优惠制度如何运作

韩国大多数符合服役条件的男性必须服役18至21个月。同时，1973年引入的制度允许运动员凭任何级别的奥运奖牌或亚运会金牌申请免服完整兵役。在特定比赛中获胜的艺术家也可获得优惠。

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这些运动员仍须接受三周基础军事训练，并在34个月内完成544小时与其专业相关的社会公益服务。国防部长姜信哲承诺将逐步缩减这些优惠，最终目标是将其完全取消。

关于公平的讨论

一名与征兵程序有关、要求匿名的官员表示，尽管每年只有几十人享受这些优惠，但它们已开始被视为一种奖励。据其所说，这可能在象征意义上使兵役变成对每年约18万名入伍男性的惩罚。他提议，不应完全豁免，而应为精英运动员设立缩短的服役期限。

汉阳大学创意融合教育研究所教授金成信将这场讨论与潜在应征者人数减少、体育商业化以及公众对公平日益增长的诉求联系起来。

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