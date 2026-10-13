W Seulu południowokoreańska Administracja Zasobów Wojskowych analizuje system zwalniania sportowców z pełnej służby wojskowej. Przegląd obejmuje kryteria przyznawania zwolnień oraz wymogi dotyczące prac społecznych; ma zostać zakończony do połowy listopada. Powodem była reakcja na zachowanie piłkarzy po zwycięstwie reprezentacji na igrzyskach azjatyckich, informuje The Japan Times.

Reakcja na świętowanie piłkarzy

Kapitan drużyny Lee Gi-hyeok po zwycięstwie nad gospodarzami turnieju, reprezentacją Japonii, w finale męskiego turnieju piłkarskiego powiedział: „Nie idę do wojska”. Według niego w przypadku porażki musiałby stawić się do służby dziewięć dni później, co przerwałoby jego dochodową karierę w jej szczytowym momencie.

Dodatkowe oburzenie wywołało nagranie z 19-letnim zawodnikiem angielskiego Newcastle, Parkiem Seung-su: miał na sobie czapkę noszoną po demobilizacji i oddał salut. Obaj piłkarze później przeprosili. Publikacja zauważa, że wcześniej sportowcy zazwyczaj ostrożnie wypowiadali się o takich przywilejach, ponieważ kwestia służby wojskowej jest w kraju wrażliwa.

Jak działa system przywilejów

Większość mężczyzn zdolnych do służby w Korei Południowej musi służyć od 18 do 21 miesięcy. Jednocześnie system wprowadzony w 1973 roku pozwala sportowcom ubiegać się o zwolnienie z pełnej służby za medal olimpijski dowolnego koloru lub złoto igrzysk azjatyckich. Przywileje mogą być również przyznawane artystom, którzy wygrywają w określonych konkursach.

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Tacy sportowcy nadal przechodzą trzy tygodnie podstawowego szkolenia wojskowego i muszą w ciągu 34 miesięcy wykonać 544 godziny prac społecznych w swojej specjalności. Minister obrony Kang Sin-chul obiecał stopniowo ograniczać te przywileje, mając na celu ich całkowite zniesienie.

Dyskusja o sprawiedliwości

Urzędnik związany z procedurą poboru, który wypowiadał się pod warunkiem zachowania anonimowości, stwierdził, że przywileje zaczęto postrzegać jako nagrodę, choć korzysta z nich rocznie jedynie kilkadziesiąt osób. Według niego może to symbolicznie przekształcać służbę w karę dla około 180 tysięcy mężczyzn, którzy co roku wstępują do wojska. Zaproponował wprowadzenie skróconego okresu służby dla elitarnych sportowców zamiast pełnego zwolnienia.

Kim Sung-sin, profesor Instytutu Kreatywnej Edukacji Konwergentnej Uniwersytetu Hanyang, powiązał debatę ze spadkiem liczby potencjalnych poborowych, komercjalizacją sportu i rosnącym społecznym zapotrzebowaniem na sprawiedliwość.

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