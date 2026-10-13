В Сеуле Управление военных ресурсов Южной Кореи пересматривает систему освобождения спортсменов от полной военной службы. Проверка охватывает критерии предоставления освобождения и требования к общественно полезным работам; ее планируют завершить к середине ноября. Поводом стала реакция на поведение футболистов после победы сборной на Азиатских играх, сообщает The Japan Times.

Реакция на празднование футболистов

Капитан команды Ли Ги Хёк после победы над хозяевами турнира — сборной Японии — в финале мужского футбольного турнира сказал: «Я не иду в армию». По его словам, в случае поражения он должен был бы прибыть на службу через девять дней, что прервало бы его прибыльную карьеру на пике.

Дополнительное возмущение вызвало видео с 19-летним игроком английского «Ньюкасла» Пак Сын Су: он был в кепке, которую носят после демобилизации, и отдал салют. Оба футболиста позднее извинились. Издание отмечает, что ранее спортсмены обычно осторожно высказывались о таких льготах, поскольку тема военной службы в стране является чувствительной.

Как работает система льгот

Большинство годных к службе мужчин в Южной Корее должны отслужить от 18 до 21 месяца. В то же время система, введенная в 1973 году, позволяет спортсменам претендовать на освобождение от полной службы за олимпийскую медаль любого достоинства или золото Азиатских игр. Льготы также могут предоставляться деятелям искусства, побеждающим в определенных конкурсах.

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Такие спортсмены все равно проходят три недели базовой военной подготовки и должны выполнить 544 часа общественно полезных работ по специальности в течение 34 месяцев. Министр обороны Кан Син Чхоль пообещал постепенно сокращать эти льготы с конечной целью их полной отмены.

Дискуссия о справедливости

Чиновник, связанный с процедурой призыва и говоривший на условиях анонимности, заявил, что льготы начали воспринимать как награду, хотя ими ежегодно пользуются лишь несколько десятков человек. По его словам, это может символически превратить службу в наказание для примерно 180 тысяч мужчин, которые ежегодно поступают в войска. Он предложил вместо полного освобождения ввести для элитных спортсменов сокращенный срок службы.

Профессор Института креативного конвергентного образования Университета Ханян Ким Сон Син связал дискуссию с сокращением числа потенциальных призывников, коммерциализацией спорта и ростом общественного запроса на справедливость.

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