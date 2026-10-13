一个自称“黑罗斯人”的团体在Telegram视频中宣称，对试图将20名移民从白俄罗斯送往拉脱维亚一事负责。该事件发生在10月6日夜间的拉脱维亚—白俄罗斯边境，RMF24报道称。

武装护送人员与摄像头

据拉脱维亚军方和内政部称，这是一次特别激进的非法越境企图，有武装且蒙面的护送人员参与。陪同移民的白俄罗斯一侧人员试图将他们推入拉脱维亚，并威胁拉脱维亚军人。

事件发生后，一群蒙面人员非法越过边境，并拿走了拉脱维亚部门的监控摄像头。在工作人员抵达前，他们设法返回白俄罗斯境内。

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该团体的声明与北约评估

“黑罗斯人”在视频声明中称，该事件是对拉脱维亚的一次测试，而该国按其说法未能通过。该团体还表示，类似行动可能在白俄罗斯边境的其他地段发生，并宣布将继续针对邻国进行破坏活动。

北约战略传播卓越中心里加主任亚尼斯·萨尔茨向LTV电视台表示，在白俄罗斯和俄罗斯存在独立的此类团体是不可能的。他认为，边境事件是一场信息行动，与白俄罗斯和俄罗斯——侵略国——的当局直接相关。

近几个月来，拉脱维亚记录到其东部边境的移民压力加剧。今年以来，已有超过1.2万人试图从白俄罗斯一侧非法越境。10月初，拉脱维亚政府将于8月启动、旨在打击经白俄罗斯路线非法移民的“Vilkatis”行动延长至年底。

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