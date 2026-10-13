Grupa nazywająca siebie „Czarnymi Rusami” w nagraniu w Telegramie przyznała się do odpowiedzialności za próbę przerzucenia 20 migrantów z Białorusi na Łotwę. Incydent miał miejsce w nocy z 5 na 6 października na granicy łotewsko-białoruskiej, informuje RMF24.

Uzbrojona eskorta i kamery

Według łotewskiego wojska i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych była to szczególnie agresywna próba nielegalnego przekroczenia granicy z udziałem uzbrojonej i zamaskowanej eskorty. Mężczyźni, którzy towarzyszyli migrantom po białoruskiej stronie, próbowali przepchnąć ich na Łotwę i grozili łotewskim żołnierzom.

Po incydencie grupa zamaskowanych osób nielegalnie przekroczyła granicę i zabrała kamery monitoringu łotewskich służb. Przed przybyciem funkcjonariuszy zdołali wrócić na terytorium Białorusi.

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Oświadczenia grupy i ocena NATO

W nagraniu „Czarne Rusy” nazwały incydent testem dla Łotwy, którego kraj, według nich, nie zdał. Grupa oświadczyła również, że podobne działania mogą mieć miejsce na innych odcinkach granicy Białorusi, oraz zapowiedziała kontynuację sabotażu przeciwko sąsiednim państwom.

Dyrektor Centrum Doskonalenia NATO ds. Komunikacji Strategicznej w Rydze Jānis Sārts powiedział telewizji LTV, że istnienie niezależnych takich ugrupowań na Białorusi i w Rosji jest niemożliwe. Jego zdaniem wydarzenia na granicy są operacją informacyjną bezpośrednio powiązaną z władzami Białorusi i Rosji — państwa agresora.

W ostatnich miesiącach Łotwa odnotowuje wzrost presji migracyjnej na swojej wschodniej granicy. Od początku roku ponad 12 tysięcy osób próbowało nielegalnie przekroczyć granicę od strony Białorusi. Na początku października rząd Łotwy przedłużył do końca roku operację „Vilkatis”, rozpoczętą w sierpniu przeciwko nielegalnej migracji szlakiem białoruskim.

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