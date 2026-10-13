Группа, называющая себя «Чёрные русы», в видео в Telegram заявила об ответственности за попытку переправить 20 мигрантов из Беларуси в Латвию. Инцидент произошёл в ночь на 6 октября на латвийско-белорусской границе, сообщает RMF24.

Вооружённое сопровождение и камеры

По данным латвийских военных и Министерства внутренних дел, это была особенно агрессивная попытка незаконного пересечения границы с участием вооружённого и замаскированного сопровождения. Мужчины, сопровождавшие мигрантов с белорусской стороны, пытались протолкнуть их в Латвию и угрожали латвийским военнослужащим.

После инцидента группа замаскированных людей незаконно пересекла границу и забрала камеры наблюдения латвийских служб. До прибытия сотрудников они успели вернуться на территорию Беларуси.

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Заявления группы и оценка НАТО

В видеообращении «Чёрные русы» назвали инцидент тестом для Латвии, который, по их версии, страна не прошла. Группа также заявила, что подобные действия могут произойти на других участках границы Беларуси, и анонсировала продолжение саботажа против соседних государств.

Директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям в Риге Янис Сартс заявил телеканалу LTV, что существование независимых подобных группировок в Беларуси и России невозможно. По его мнению, события на границе являются информационной операцией, непосредственно связанной с властями Беларуси и России — государства-агрессора.

В последние месяцы Латвия фиксирует усиление миграционного давления на восточной границе. С начала года более 12 тысяч человек пытались незаконно пересечь границу со стороны Беларуси. В начале октября правительство Латвии продлило до конца года операцию «Вилкатис», начатую в августе против нелегальной миграции белорусским маршрутом.

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