Военный уголовный суд в сирийском Алеппо приговорил двух человек к смертной казни, а третьего — к 12 годам лишения свободы по делу о смертельном насилии в прибрежных провинциях Латакия и Тартус в марте 2025 года. Об этом Anadolu Agency сообщило со ссылкой на государственный телеканал Alikhbaria.

Приговоры военного суда

Суд приговорил Аль-Ваддаха Исмаила и Махера Али к смертной казни во время заседания во Дворце правосудия Алеппо. По словам председательствующего судьи, они были признаны виновными в действиях, направленных на разжигание гражданской войны и межконфессиональной борьбы, а также в руководстве вооруженными группами с целью нападения на правительственные силы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Еще одного обвиняемого, Махера Османа, суд приговорил к 12 годам заключения. Суд не уточнил, по каким именно обвинениям он был признан виновным.

События на побережье

Приговоры являются частью продолжающихся судебных производств по поводу насилия в Латакии и Тартусе в марте 2025 года. По сообщению агентства, в течение нескольких дней вооруженные люди, лояльные свергнутому режиму Башара аль-Асада, нападали на силы безопасности. В результате этих нападений погибли сотни людей.

Читай нас в