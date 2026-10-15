Wojskowy sąd karny w syryjskim Aleppo skazał dwie osoby na śmierć, a trzecią na 12 lat pozbawienia wolności w sprawie śmiertelnej przemocy w nadmorskich prowincjach Latakia i Tartus w marcu 2025 roku. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na państwową stację telewizyjną Alikhbaria.

Wyroki sądu wojskowego

Sąd skazał Al-Waddaha Ismaila i Mahera Alego na karę śmierci podczas posiedzenia w Pałacu Sprawiedliwości w Aleppo. Według sędziego przewodniczącego zostali oni uznani za winnych działań mających na celu podżeganie do wojny domowej i walk międzywyznaniowych, a także kierowania grupami zbrojnymi w celu atakowania sił rządowych.

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Kolejnego oskarżonego, Mahera Osmana, sąd skazał na 12 lat więzienia. Sąd nie sprecyzował, za jakie dokładnie zarzuty został on uznany za winnego.

Wydarzenia na wybrzeżu

Wyroki są częścią trwających postępowań sądowych dotyczących przemocy w Latakii i Tartusie w marcu 2025 roku. Według agencji przez kilka dni uzbrojeni ludzie lojalni wobec obalonego reżimu Baszara al-Asada atakowali siły bezpieczeństwa. W wyniku tych ataków zginęły setki osób.

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