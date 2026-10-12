Izrael ma możliwość przyjęcia miliona nowych imigrantów, jeśli zostaną zaangażowane niezbędne zasoby, powiedział na konferencji w Jerozolimie przewodniczący Agencji Żydowskiej, generał major rezerwy Doron Almog. Jerusalem Post informuje o tym, powołując się na wystąpienie Almoga podczas dorocznego wydarzenia izraelskiej organizacji non-profit Habayta.

Konferencja pod nazwą „Przyjąć kolejny milion” odbyła się w kompleksie Cinema City w Jerozolimie. Uczestniczyli w niej urzędnicy państwowi, przedstawiciele Agencji Żydowskiej, liderzy społeczności oraz przedstawiciele społeczności imigrantów.

Rozbieżność z obecnymi wskaźnikami

Almog już wcześniej mówił o celu sprowadzenia do kraju miliona Żydów. W listopadzie 2023 roku przypuszczał, że wzrost antysemityzmu może spowodować przyjazd takiej liczby imigrantów w kolejnych latach.

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Jednocześnie obecna skala imigracji jest znacznie mniejsza. Według izraelskiego Ministerstwa Aliji i Integracji w żydowskim roku 5786 do kraju przybyło nieco ponad 20 tysięcy imigrantów z ponad 100 państw. Najwięcej osób przyjechało z Rosji, Francji i USA. Dyrektor generalna ministerstwa Dganit Sankar-Langa w osobnym wywiadzie opublikowanym w ubiegłym miesiącu oszacowała oczekiwaną liczbę nowo przybyłych w 2026 roku na 18–20 tysięcy osób.

Integracja i bezpieczeństwo społeczności

Minister finansów Becalel Smotricz nazwał aliję, czyli przeprowadzkę Żydów do Izraela, motorem wzrostu gospodarczego i stwierdził, że sytuacja żydowskich społeczności za granicą stwarza możliwość przyjazdu setek tysięcy osób. Minister ds. diaspory i walki z antysemityzmem Amichaj Czikli wezwał do przygotowania się na sytuacje nadzwyczajne w krajach z dużymi społecznościami żydowskimi.

Uczestnicy omówili również adaptację nowo przybyłych w szkołach, miejscach pracy i lokalnych społecznościach. Czikli nazwał barierę językową jedną z kluczowych przeszkód dla imigrantów. Współkierujący Habayta Netanel Rotenberg i Josef Hoter podkreślili, że udana integracja wymaga nie tylko usług państwowych, lecz także długotrwałego wsparcia społeczności. Według organizacji jej sieć obejmuje ponad 45 społeczności i zapewnia pomoc około 100 tysiącom imigrantów w pięciu językach.

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