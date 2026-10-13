W Pakistanie premier Shehbaz Sharif utworzył 11-osobowy komitet, na którego czele stanął wicepremier i minister spraw zagranicznych Ishaq Dar, aby nadzorować sprawy prowincji Chajber-Pachtunchwa. Stało się to po wprowadzeniu w prowincji stanu wyjątkowego i rządów gubernatorskich, podaje Dawn.

Nieformalny komitet

Źródło bliskie szefowi rządu poinformowało gazetę, że komitet utworzono nieformalnie i nie opublikowano oficjalnego zawiadomienia o jego powstaniu. Organ będzie codziennie monitorował kwestie zarządzania i bezpieczeństwa w Chajber-Pachtunchwie oraz składał sprawozdania premierowi.

Komitet będzie również utrzymywał kontakt z nową strukturą władzy w prowincji i pomagał radzie doradczej Chajber-Pachtunchwy w wykonywaniu jej obowiązków oraz rozwiązywaniu kwestii bezpieczeństwa.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Skład i procedura parlamentarna

W skład organu weszli minister sprawiedliwości Azam Nazeer Tarar, minister planowania i rozwoju Ahsan Iqbal, minister informacji Attaullah Tarar, minister ds. Kaszmiru Amir Muqam, minister ds. parlamentarnych Tariq Fazal Chaudhry, lider Muttahida Qaumi Movement Khalid Maqbool Siddiqui oraz doradca premiera Rana Sanaullah. W skład komitetu wchodzi również po jednym przedstawicielu Pakistańskiej Partii Ludowej, Partii Awami Beludżystanu i Pakistańskiej Partii Stabilności.

Wcześniej Shehbaz Sharif utworzył także 11-osobową radę doradczą Chajber-Pachtunchwy, którą nazwano gabinetem gubernatora Faisala Karima Kundiego. Prezydent Asif Ali Zardari zwołał posiedzenia Senatu i Zgromadzenia Narodowego na 13 października na godz. 18:00 — prawdopodobnie w celu zatwierdzenia wprowadzenia stanu wyjątkowego i rządów gubernatorskich zgodnie z wymogiem konstytucyjnym.

Państwowy minister sprawiedliwości, barrister Aqeel, oświadczył, że te reżimy mogą trwać ponad sześć miesięcy, a ich długość będzie zależała od sytuacji bezpieczeństwa w prowincji.

Czytaj nas na