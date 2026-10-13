В Пакистане премьер-министр Шехбаз Шариф сформировал комитет из 11 членов во главе с вице-премьером и министром иностранных дел Исхаком Даром для надзора за делами провинции Хайбер-Пахтунхва. Это произошло после введения в провинции чрезвычайного положения и губернаторского правления, сообщает Dawn.

Неформальный комитет

Источник, близкий к главе правительства, сообщил изданию, что комитет был создан неформально и официальное уведомление о его создании не публиковалось. Орган будет ежедневно следить за вопросами управления и безопасности в Хайбер-Пахтунхве и отчитываться перед премьер-министром.

Комитет также будет поддерживать связь с новой структурой власти в провинции и помогать консультативному совету Хайбер-Пахтунхвы в выполнении его обязанностей и решении вопросов безопасности.

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Состав и парламентская процедура

В состав органа вошли министр юстиции Азам Назир Тарар, министр планирования и развития Ахсан Икбал, министр информации Аттаулла Тарар, министр по делам Кашмира Амир Мукам, министр парламентских дел Тарик Фазал Чаудри, глава Muttahida Qaumi Movement Халид Макбул Сиддики и советник премьер-министра Рана Санаулла. В комитет также входят по одному представителю от Пакистанской народной партии, Партии авами Белуджистана и Партии стабильности Пакистана.

Ранее Шехбаз Шариф также сформировал консультативный совет Хайбер-Пахтунхвы из 11 членов, который назвали кабинетом губернатора Файсала Карима Кунди. Президент Асиф Али Зардари созвал заседания Сената и Национальной ассамблеи на 13 октября в 18:00 — вероятно, для утверждения введения чрезвычайного положения и губернаторского правления в соответствии с конституционным требованием.

Государственный министр юстиции барристер Акиль заявил, что эти режимы могут длиться более шести месяцев, а их продолжительность будет зависеть от ситуации с безопасностью в провинции.

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